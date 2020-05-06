Кернес сподівається на відкриття метро Харкова з 12 травня

У Харкові можуть відновити роботу метрополітену вже в травні.

Про це 6 травня заявив мер міста Геннадій Кернес.

За його словами, влада Харкова чекатиме відповідного дозволу Кабінету міністрів.

Читайте: Харків’янам зменшать вартість тепла та гарячої води у платіжках за квітень

– Я хотів би, щоб з 12 травня, після ослаблення карантину, у Харкові відкрилось метро. Але відкриватимемо його згідно із тими заходами, які запропонує Кабмін.

Тільки нехай в уряді подумають про втрати, завдані місту через блокування роботи метрополітену, – заявив Кернес.