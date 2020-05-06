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Факти / Україна / Суспільство

Кернес сподівається на відкриття метро Харкова з 12 травня

У Харкові можуть відновити роботу метрополітену вже в травні.

Про це 6 травня заявив мер міста Геннадій Кернес.

За його словами, влада Харкова чекатиме відповідного дозволу Кабінету міністрів.

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– Я хотів би, щоб з 12 травня, після ослаблення карантину, у Харкові відкрилось метро. Але відкриватимемо його згідно із тими заходами, які запропонує Кабмін.

Тільки нехай в уряді подумають про втрати, завдані місту через блокування роботи метрополітену, – заявив Кернес.

Нагадаємо, глава уряду Денис Шмигаль розповів, як відкриватимуть метро у Києві. За його словами, метрополітен запрацює на останньому етапі виходу із карантину.

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