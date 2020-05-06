За останню добу у світі зареєстрували 78 620 нових випадків зараження коронавірусною інфекцією. Від ускладнень, спричинених хворобою, померли 5 677 осіб.

Станом на 6 травня 2020 року коронавірусом у світі хворіє 3 662 691 особа. Померло від Covid-19 257 239 осіб, одужали 1 198 832 особи.

Найбільше поширення коронавірусної інфекції Covid-19 зафіксовано в США (заражених – 1 204 351, померло – 71 064), Іспанії (заражених – 219 329, померло – 25 613), Італії (заражених – 213 013, померло – 29 315).

Карта поширення коронавірусу Covid-19 онлайн

Як розвивалася епідемія коронавірусу в світі

Перший випадок захворювання Covid-19 було зафіксовано в Китаї наприкінці грудня 2019 року. Наступною країною, де виявили коронавірус став Таїланд. Інфекцію виявили у 61-річної китаянки, яка приїхала з Уханя.

Далі коронавірус поширився у східних країнах, в Європі, США і Канаді. У деяких випадках встановлено, що хворі не відвідували Китай.

Тоді ж у перші дні лютого на Філіппінах зафіксували перший летальний результат від нової інфекції.

Інфекція поширилася на всіх континентах, за винятком Антарктиди.

Спочатку захворювання іменувалося 2019 nCoV, а 11 лютого 2020 року отримала назву нової коронавірусної пневмонії (Covid-19).

Нагадаємо, перший випадок коронавірусу в Україні зафіксовано 3 березня у Чернівцях. Було інфіковано чоловіка, який 26 лютого повернувся до України з дружиною з подорожі до Італії. Як поширюється коронавірус в Україні: карту і статистку можна знайти на сайті Факти ICTV.