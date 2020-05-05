В Україні повинні бути і День пам’яті 8 травня, і День перемоги над нацизмом 9 травня – опитування

Близько половини українців дотримуються думки, що дата 9 травня говорить насамперед про перемогу радянського народу у Великій Вітчизняній війні, але третина розуміє День перемоги як перемогу антигітлерівської коаліції в Другій світовій війні і внесок в неї українського народу.

Про це свідчать результати загальнонаціонального дослідження, проведеного Фондом Демократичні ініціативи спільно з Київським міжнародним інститутом соціології.

Відповідаючи на запитання про те, яку дату варто відзначати в травні, 39,1% опитаних вказали, що і День пам’яті і примирення 8 травня, і День перемоги над нацизмом – 9 травня. Тільки День перемоги вказали 32% опитаних, а тільки День примирення – 14,3% респондентів.

Водночас, згідно з результатами опитування, більш ніж половина українців – 52,5% – дотримуються радянської інтерпретації і бачать в 9 травня насамперед перемогу радянського народу у Великій Вітчизняній війні. Водночас 32,2% респондентів сприймають 9 травня як День перемоги антигітлерівської коаліції в Другій світовій війні і внесок в неї українського народу.

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Крім того, опитування показало, що більше половини українців – 56% опитаних – згодні з твердженням, що СРСР разом з Німеччиною відповідальні за початок Другої світової війни.

Опитування проводилося з 17 до 22 квітня методом телефонного інтерв’ю в усіх регіонах України, окрім Криму і окупованих територій Донецької і Луганської областей. Помилка вибірки не перевищує 2,2%.

До слова, масові заходи з нагоди Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні проводитися не будуть у зв’язку з карантинними обмеженнями.