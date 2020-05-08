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Факти / Україна / Суспільство

Адаптивний карантин встановлюватиме місцева влада – МОЗ

Адаптивний карантин в Україні встановлюватиме місцева влада, а уряд розробляє рекомендації щодо локального посилення обмежувальних заходів.

 – Починаючи з 11 травня, уряд впровадив перше ослаблення карантину в Україні. Органи місцевого самоврядування мають право самостійно посилювати карантинні заходи. Саме це і є адаптивним карантином, – заявив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

Держава встановлює окремі правила, проте у разі погіршення ситуації місцева влада зможе посилити обмежувальні заходи відповідно до конкретної ситуації.

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Також міністр охорони здоров’я повідомив, що відомством наразі розробляється алгоритм дій, критеріїв та рекомендацій щодо посилення карантину, які днями надішлють у регіони.

Наразі дозволені планові операції в областях, оскільки навантаження на медичну систему через коронавірус складає близько 50%.

Нагадаємо, що за останню добу в Україні зафіксовано 504 випадки захворювання на коронавірус, загальна кількість хворих зросла до 14 195.

Джерело: МОЗ

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