За одну хвилину можна змінити світ: лідери країн про День пам’яті та примирення

8 травня у світі відзначають День пам’яті та примирення.

Друга світова війна стала найбільш кривавою і жорстокою в історії людства. Цей день присвячений пам’яті тих понад 80 мільйонів людей, чиє життя було обірване насильством світового масштабу, людям усіх рас і націй.

Тим, хто загинув на фронтах, в окопах, і тим, хто загинув під час бомбардувань, побував у полоні, концтаборах, чи просто зник безвісти у вихорі воєнного лихоліття.

У цей день лідери країн виступили із зверненням до своїх громадян.

Президент України Володимир Зеленський, перебуваючи неподалік села Півнівка у Міловському районі Луганської області, звідки у 1942 році почалося вигнання гітлерівських окупантів, записав звернення до українців та закликав не забувати про жахіття війни, щоб не допустити повторення подібного.

Президент Франції Еммануель Макрон сказав, що саме в приватному усамітненні і у прикрашанні наших будинків, балконів та вікон, ми цього року вшановуємо славну пам’ять тих, хто ризикував своїм життям, щоб перемогти нацизм та повернути собі свободу.

Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр та канцлер ФРН Ангела Меркель зібралися разом – на відстані 1,5 метрів – щоб відзначити похмуре і самотнє вшанування 75-ї річниці закінчення Другої світової війни в Європі.

У своїй промові Штайнмаєр із смутком зазначив, що представники союзних країн, які перемогли нацистську Німеччину, а також тисячі молодих людей, запрошених з усього світу, не змогли взяти участь у церемонії через пандемію коронавірусу.

Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон висловив подяку тим, хто воював в роки Другої світової війни.

75 years on, we are a free people because of everything they did. Our gratitude will be eternal. #VEDay75 pic.twitter.com/r7ufQKfuYS

— Boris Johnson #StayHomeSaveLives (@BorisJohnson) May 8, 2020