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Факти / Україна
Карантин в Україні – все, що потрібно знати, і останні новини
Карантин в Україні – все, що потрібно знати, і останні новини

Карантин в Україні з метою недопущення поширення нового коронавірусу запроваджений 12 березня.

До 11 травня призупинено заняття в навчальних та дошкільних закладах, а також скасовано масові заходи.

Авіакомпанії зупинили регулярні рейси на невизначений термін.

З 17 березня до 11 травня всі пункти пропуску через державний кордон закриті для міжнародних пасажирських перевезень.

До 1 червня заборонено експорт товарів протиепідемічного призначення.

МОЗ зобов’язало лікарні перенести планові операції на більш пізній термін, щоб звільнити місця для прийому хворих коронавірусом.

З 6 квітня в країні були запроваджені нові обмеження, серед яких носіння маски і документів, що засвідчують особу. Послаблення карантину передбачаються з 12 травня за умови відсутності спалаху Covid-19.

Станом на 29 квітня в Україні підтверджено 9 866 випадків Сovid-19, з них 456 протягом останньої доби.

Зокрема хворобу підтверджено у 672 дітей та 1 976 медиків.

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09:35 - 29 квітня

У Тернопільській області за добу на коронавірус захворіли ще 44 людини.

Загалом у регіоні зареєстровано 708 випадків інфікування Covid-19.

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09:21 - 29 квітня

Станом на 29 квітня в Україні підтверджено 9 866 випадків Сovid-19, з них 456 протягом останньої доби.

Зокрема хворобу підтверджено у 672 дітей та 1 976 медиків.

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08:29 - 29 квітня

Станом на 08.00 год 29 квітня у Львові та на Львівщині 405 підтверджених випадків інфікування коронавірусом.

  • 13 — летальні
  • 66 — одужало

За оперативними даними, за вчорашню добу лабораторні центри в місті провели 252 ПЛР-тести, з яких 34 – позитивні.

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08:17 - 29 квітня

У лікарнях Чернівецької області через коронавірус Covid-19 чи підозру на нього перебуває 501 пацієнт. Про це повідомляє пресслужба Чернівецької ОДА.

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08:13 - 29 квітня

У Чернівецькій області всього зареєстрували 1 489 випадків зараження, лише за останній день позитивні результати тестування виявили у 60 осіб.

Про це повідомив голова Чернівецької ОДА Сергій Осадчук.

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23:45 - 28 квітня

У Чернігові підтверджено вже 5 випадків інфікування коронавірусом, і всі вони через порушення самоізоляції чоловіками, які приїхали з Російської Федерації.

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22:25 - 28 квітня

Місто Каховка у Херсонській області закривають на карантин.

З 29 квітня на території міста проводитимуться тимчасові обмеження та додаткові дезінфікуючі заходи з недопущення поширення коронавірусної хвороби.

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22:00 - 28 квітня

Підстанцію швидкої допомоги №4 у Луганську закрили через масштабне зараження працівників коронавірусом.

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21:59 - 28 квітня

У Рівненській області медики відмовились приймати пацієнтку з підозрою на коронавірус.

85-річній жительці села Клевань стало зле, і на виклик приїхала швидка допомога, однак лікарня відмовила їй у реанімації.

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20:32 - 28 квітня

У травні в Україні очікується пік захворюваності на коронавірус, після якого можливе послаблення карантинних заходів.

Про це заявив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

За його словами, щоб почати процес ослаблення обмежень необхідно успішно пройти пік захворювання Covid-19.

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