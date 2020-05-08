Сушия, Caliber та Ашан: результати перевірки Ревізора під час карантину

На Новому каналі вийшов четвертий спецвипуск програми Ревізор. Карантин. Юлія Панкова влаштувала перевірку у столичному ресторану Сушія, вуличному фаст-фуді Caliber 10 та гіпермаркеті Ашан.

До речі, ревізор вперше за історію шоу зафіксувала грубе порушення закону. Caliber 10 – МАФ, розташований у центрі Києва, продовжив свою роботу, незважаючи на заборону уряду. З чистотою там також проблеми: кухарі маски носять на підборідді, рукавичок взагалі немає, а робочі поверхні дезинфікують засобом для миття підлоги. З продуктами не краща ситуація – соуси невідомого походження, стара олія у фритюрниці та харчові бокси з цвіллю.

Не пройшла перевірку й популярна мережа ресторанів японської кухні Сушія, про яку Ревізор отримав неоднозначні відгуки клієнтів. На кухні ресторану персонал не носить маски, недобросовісно дезінфікує робочі поверхні та неправильно зберігає сиру рибу для суші. Під час ревізії його директор навіть викликала поліцію.

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Тож за результатами перевірки ці два заклади харчування не отримали табличку.

Попри незначні недоліки, гіпермаркет Ашан пройшов перевірку. Які плюси та мінуси знайшла Панкова, дивіться у четвертому спецвипуску Ревізор. Карантин.

У попередньому випуску Ревізор. Карантин перевірив супермаркет Сільпо, фаст-фуд KFC та піцерію Mаmаmia.

Джерело: Новий канал