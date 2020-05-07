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Факти / Надзвичайні події

Штаб ООС показав відео зі снайперами РФ, які вбили українського солдата

Штаб Операції об’єднаних сил на Донбасі опублікував відео, на якому підрозділ снайперів ФСБ РФ стріляє в українських бійців.

Кадри відзняті безпосередньо самими російськими спецпризначенцями.

Ця група 27 лютого вбила українського героя – молодшого сержанта 93-ї бригади Володимира Федченка, заявляють у штабі.

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– В подальшому буде розкрито імена, прізвища та посади військовослужбовців Російської Федерації, які беруть участь у вбивстві українських воїнів, – кажуть у штабі.

Відео у якості доказових матеріалів російської агресії передано до Служби безпеки України.

Нагадаємо, контррозвідка СБУ затримала мешканця Луганщини, який передавав дані про українські ракети в Росію.

Джерело: Штаб ООС

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