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Факти / Україна / Суспільство

Послаблення карантину у Києві: з 12 травня збільшать кількість рейсів транспорту

Через послабленням карантинних заходів у Києві з 12 травня буде збільшено кількість маршрутів наземного громадського транспорту, повідомив заступник голови КМДА Олександр Густєлєв.

За його словами, йдеться додаткові рейси за трьома маршрутами:

  • автобус №20 – з житлового масиву Корчувате до станцiї метро Площа Льва Толстого;
  • автобус №33Т – з ДВРЗ до станції метро Чернiгiвська;
  • тролейбус №37-А  – зі станцiї метро Лiсова до вулиці Миколи Закревського. Полiклiнiка.

Він уточнив, що проїзд можливий за наявності спецквитків та засобів індивідуального захисту.

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Наразі у Києві в умовах спецiального режиму щодня на маршрути виходить до 300 автобусів, тролейбусiв i трамваïв. Весь рухомий склад проходить обов’язкову дезінфекцію.

Раніше Факти ICTV писали, як працюватиме громадськийтранспорт у Києві після 11 травня.

Джерело: КМДА

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