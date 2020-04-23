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Квітень, 23 в 8:50
Карантин в Україні – все, що потрібно знати, і останні новини
Карантин в Україні з метою недопущення поширення нового коронавірусу
запроваджений 12 березня.
До 11 травня призупинено заняття в навчальних та дошкільних закладах, а також скасовано масові заходи.
Авіакомпанії зупинили регулярні рейси на невизначений термін.
З 17 березня по 24 квітня всі пункти пропуску через державний кордон закриті для міжнародних пасажирських перевезень.
До 1 червня заборонено експорт товарів протиепідемічного призначення.
МОЗ зобов’язало лікарні перенести планові операції на більш пізній термін, щоб звільнити місця для прийому хворих коронавірусом.
З 6 квітня в країні були
запроваджені нові обмеження, серед яких носіння маски і документів, що засвідчують особу.
Станом на 09.30 23 квітня в Україні зафіксували 7 170 лабораторно підтверджених випадків Covid-19. За добу захворіли 578 людей.
З них 187 летальних, 504 пацієнти вилікувалися.
Читайте: Карантин в Україні продовжили до 11 травня 2020
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09:36
-
23 квітня
Станом на 09.30 23 квітня в Україні зафіксували 7 170 лабораторно підтверджених випадків Covid-19. За добу захворіли 578 людей.
З них 187 летальних, 504 пацієнти вилікувалися.
08:21
-
23 квітня
Станом на 8.00 23 квітня у Львові та області підтверджено 282 випадки інфікування коронавірусом, з них 12 – летальні, одужали 32 людини.
06:51
-
23 квітня
У Чернівецькій області підтверджено ще 87 випадків зараження коронавірусом. Загальна кількість інфікованих – 1 140.
Нині у лікарнях Буковини шестеро хворих підключені до апаратів штучної вентиляції легень.
22:59
-
22 квітня
У Чернігові зафіксували перший випадок інфікування коронавірусною інфекцією Covid-19, повідомив заступник мера міста
Олександр Ломако.
– Ми трималися, скільки могли, але… Офіційно підтверджено перший випадок Covid-19 у Чернігові. Жінка, 56 років. Чоловік був на заробітках у Російській Федерації та повернувся 13 квітня. Подружжя проживає удвох, – написав він.
21:38
-
22 квітня
У митрополита Тернопільського і Кременецького УПЦ Московського патріархату Сергія виявили коронавірус, він знаходиться в Олександрівській лікарні в Києві.
Про це 22 квітня повідомив заступник начальника обласного лабораторного центру Володимир Паничев на засіданні Тернопільського міського оперативного штабу з подолання надзвичайної ситуації.
20:25
-
22 квітня
У Дніпропетровській області за даними лабораторних дослiджень зафіксовано 7 нових випадків коронавірусу.
Станом на 22 квітня загальна кiлькiсть лабораторно пiдтверджених випадкiв Covid-19 в областi складає 186 випадкiв, повідомила Дніпропетровська ОДА.
19:51
-
22 квітня
Станом на 22 квітня в Херсонській області зафіксовано вже 77 лабораторно підтверджених випадків захворювання на Covid-19, з яких: 1 летальний в Олешківському районі, а 10 людей повністю одужали.
За останню добу зафіксовано 5 нових лабораторно підтверджених випадків коронавірусу.
18:54
-
22 квітня
У Черкасах дозволили їздити у громадському транспорті окремим категоріям громадян. Зокрема, дозволено регулярні спеціальні перевезення та перевезення працівників деяких підприємств, установ та організацій.
Список у повідомленні прес-служби Черкаської міської ради.
16:52
-
22 квітня
29 нових випадків захворювання на коронавірус зафіксували у Дніпропетровській області.
Захворіли:
20 жителів міста Підгороднє;
5 жителів міста Кривий Рiг;
2 жителів міста Кам’янське;
2 жителів Павлоградського району.
Станом на 22 квітня загальна кiлькiсть лабораторно пiдтверджених випадкiв Covid-19 по областi становить 179.
Джерело: Дніпропетровська ОДА
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