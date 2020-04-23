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Факти / Україна
Карантин в Україні – все, що потрібно знати, і останні новини
Карантин в Україні – все, що потрібно знати, і останні новини

Карантин в Україні з метою недопущення поширення нового коронавірусу запроваджений 12 березня.

До 11 травня призупинено заняття в навчальних та дошкільних закладах, а також скасовано масові заходи.

Авіакомпанії зупинили регулярні рейси на невизначений термін.

З 17 березня по 24 квітня всі пункти пропуску через державний кордон закриті для міжнародних пасажирських перевезень.

До 1 червня заборонено експорт товарів протиепідемічного призначення.

МОЗ зобов’язало лікарні перенести планові операції на більш пізній термін, щоб звільнити місця для прийому хворих коронавірусом.

З 6 квітня в країні були запроваджені нові обмеження, серед яких носіння маски і документів, що засвідчують особу.

Станом на 09.30 23 квітня в Україні зафіксували 7 170 лабораторно підтверджених випадків Covid-19. За добу захворіли 578 людей.

З них 187 летальних, 504 пацієнти вилікувалися.

Читайте: Карантин в Україні продовжили до 11 травня 2020

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09:36 - 23 квітня

Станом на 09.30 23 квітня в Україні зафіксували 7 170 лабораторно підтверджених випадків Covid-19. За добу захворіли 578 людей.

З них 187 летальних, 504 пацієнти вилікувалися.

Карта поширення коронавірусу

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08:21 - 23 квітня

Станом на 8.00 23 квітня у Львові та області підтверджено 282 випадки інфікування коронавірусом, з них 12 – летальні, одужали 32 людини.

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06:51 - 23 квітня

У Чернівецькій області підтверджено ще 87 випадків зараження коронавірусом. Загальна кількість інфікованих – 1 140.

Нині у лікарнях Буковини шестеро хворих підключені до апаратів штучної вентиляції легень.

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22:59 - 22 квітня

У Чернігові зафіксували перший випадок інфікування коронавірусною інфекцією Covid-19, повідомив заступник мера міста Олександр Ломако.

– Ми трималися, скільки могли, але… Офіційно підтверджено перший випадок Covid-19 у Чернігові. Жінка, 56 років. Чоловік був на заробітках у Російській Федерації та повернувся 13 квітня. Подружжя проживає удвох, – написав він.

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21:38 - 22 квітня

У митрополита Тернопільського і Кременецького УПЦ Московського патріархату Сергія виявили коронавірус, він знаходиться в Олександрівській лікарні в Києві.

Про це 22 квітня повідомив заступник начальника обласного лабораторного центру Володимир Паничев на засіданні Тернопільського міського оперативного штабу з подолання надзвичайної ситуації.

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20:25 - 22 квітня

У Дніпропетровській області за даними лабораторних дослiджень зафіксовано 7 нових випадків коронавірусу.

Станом на 22 квітня загальна кiлькiсть лабораторно пiдтверджених випадкiв Covid-19 в областi складає 186 випадкiв, повідомила Дніпропетровська ОДА.

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19:51 - 22 квітня

Станом на 22 квітня в Херсонській області зафіксовано вже 77 лабораторно підтверджених випадків захворювання на Covid-19, з яких: 1 летальний в Олешківському районі, а 10 людей повністю одужали.

За останню добу зафіксовано 5 нових лабораторно підтверджених випадків коронавірусу.

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18:54 - 22 квітня

У Черкасах дозволили їздити у громадському транспорті окремим категоріям громадян. Зокрема, дозволено регулярні спеціальні перевезення та перевезення працівників деяких підприємств, установ та організацій.

Список у повідомленні прес-служби Черкаської міської ради.

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18:16 - 22 квітня

У Кременчуці з 24 по 28 квітня кладовища будуть закриті для відвідування. Про це заявила прес-служба виконавчого комітету Кременчуцької міської ради.

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16:52 - 22 квітня

29 нових випадків захворювання на коронавірус зафіксували у Дніпропетровській області.

Захворіли:

20 жителів міста Підгороднє;

5 жителів міста Кривий Рiг;

2 жителів міста Кам’янське;

2 жителів Павлоградського району.

Станом на 22 квітня загальна кiлькiсть лабораторно пiдтверджених випадкiв Covid-19 по областi становить 179.

Джерело: Дніпропетровська ОДА

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