Розмір допомоги МВФ Україні за короткостроковою програмою залишається колишнім – Мінфін

МВФ змінив підхід до тривалості програми співробітництва з Україною, однак її розміри залишаються незмінними.

– Основна різниця між програмами полягає в терміні їх реалізації: stand-by – 1,5 року, EFF – 3 роки, – пояснив Мінфін України.

Водночас переговори щодо модальності програми (EFF або stand-by) досі тривають, додали у відомстві.

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Фіналізація переговорів із МВФ очікується наступного тижня.

Нагадаємо, МВФ змінив протокол співпраці з Україною. Київ співпрацюватиме з фондом не за трирічною програмою розповсюдженого фінансування EFF, а за 18-місячною програмою stand by.