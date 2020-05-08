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Факти / Україна / Політика

Рада збереться на позачергове засідання 13 травня – порядок денний

Спікер парламенту Дмитро Разумков скликає позачергове засідання Ради на середу, 13 травня.

– У зв’язку з вимогою 158 народних депутатів про скликання позачергового пленарного засідання Верховної Ради України дев’ятого скликання і відповідно до ч. 8 ст. 19 Регламенту Верховної Ради скликати позачергове пленарне засідання на 10.00 13 травня 2020 року, – йдеться в розпорядженні.

У порядку денному засідання – 26 питань, які мають розглянути нардепи.

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Серед головних – зміни до Податкового кодексу, до деяких законодавчих актів щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності, внесення змін до Регламенту Верховної Рад, а також вдосконалення порядку призначення та звільнення з посад членів Кабінету міністрів України.

Вони викладені у документі нижче.

Позачергове засідання 13 травня

Раніше заступник глави фракції Слуга народу Євгенія Кравчук повідомила, що 13 травня на позачерговому пленарному засіданні Верховної Ради депутати пропонують розглянути 26 питань.

Джерело: Верховна Рада

Фото: Dreamstime

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