PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Політика

Скандал із зупинкою блоків АЕС: ДБР відкрило кримінальну справу

Міністерство енергетики та захисту довкілля оновило прогнозний баланс електроенергії об’єднаної енергосистеми України на 2020 рік, яким передбачено зниженням потужностей енергоблоків державних атомних електростанцій на користь збільшення обсягів закупівлі електроенергії у приватних компаній. У ДБР вбачають у цьому можливі неправомірні дії, тому розпочато розслідування.

– У зв’язку з цим відбувається зниження виробництва атомної галузі на 8,6%, що може призвести до зупинення енергоблоків АЕС, збитків державного бюджету та банкрутства об’єкта державної власності, що має стратегічне значення для економіки і безпеки держави, – наголошують у ДБР.

Читайте: Шмигаль очолив новостворений Антикризовий енергетичний штаб

Нагадаємо, екс-нардеп і член наглядової ради Укрзалізниці Сергій Лещенко заявив, що в Україні можуть зупинити три енергоблоки АЕС потужністю 3 000 МВт і зменшити виробництво електроенергії ще на п’яти блоках. За його словами, таке рішення ініціює в.о. міністра енергетики Ольга Буславець.

У свою чергу заступник голови парламентського комітету з економічного розвитку Дмитро Кисилевський (фракція Слуга народу) заявив, що справжнє завдання, яке вирішує Буславець – “спалити значні запаси вугілля, які накопичились в країні, і завантажити цим вугіллям теплові електростанції”.

Джерело: ДБР

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка