Українці починають частіше цікавитися пропозиціями роботи за кордоном – НБУ

Разом із послабленням карантину економісти зафіксували підвищення активності українців у пошуках роботи за кордоном.

Про це свідчать дані щотижневого звіту Національного банку України.

– Пожвавилася активність населення, зокрема на ринку праці – збільшилася кількість резюме та відновився інтерес до пошуку роботи за кордоном, – йдеться у звіті.

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Протягом кінця квітня та початку травня Нацбанк зафіксував зростання інтересу українців до пошуку роботи як на заробітках, так і всередині України, хоча в період карантину кількість нових вакансій та резюме істотно знизилася.

Повторне збільшення кількості пропозицій з роботи спостерігається протягом двох останніх тижнів. Серед закордонних пропозицій, найбільше українці цікавляться вакансіями у Польщі та Німеччині.

– Загалом економічна активність (у період карантину) залишалася слабкою, про що свідчили поглиблення падіння попиту та обсягів виробництва електроенергії, в цілому негативні очікування підприємств щодо зайнятості, а також низький рівень кількості нових вакансій, — підсумували у Нацбанку.

Нагадаємо, першими країнами, які відкрили кордони для українських студентів та працівників, стали Польща та Литва.