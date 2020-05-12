Украинцы начинают чаще интересоваться предложениями работы за рубежом — НБУ

Вместе с ослаблением карантина экономисты зафиксировали повышение активности украинцев в поисках работы за рубежом.

Об этом свидетельствуют данные еженедельного отчета Национального банка Украины.

— Оживилась активность населения, в том числе на рынке труда — увеличилось количество резюме и возобновился интерес к поиску работы за рубежом, — говорится в отчете.

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В течение конца апреля и начала мая Нацбанк зафиксировал рост интереса украинцев к поиску работы как на заработках, так и внутри Украины, хотя в период карантина количество новых вакансий и резюме существенно снизилась.

Повторное увеличение количества предложений по работе наблюдается в течение двух последних недель. Среди зарубежных предложений, больше всего украинцы интересуются вакансиями в Польше и Германии.

— В общем экономическая активность (в период карантина) оставалась слабой, о чем свидетельствовали углубление падения спроса и объемов производства электроэнергии, в целом негативные ожидания предприятий по занятости, а также низкий уровень количества новых вакансий, — подытожили в Нацбанке.

Напомним, первыми странами, которые открыли границы для украинских студентов и работников, стали Польша и Литва.