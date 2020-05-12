Вступники з Криму та Донбасу можуть вступати за спрощеною процедурою у 91 університет

Цьогоріч перелік закладів вищої освіти, куди за спрощеною процедурою можуть вступати жителі тимчасово окупованих територій Донбасу і Криму, розширився до 91 університету.

77 навчальних закладів підпорядковані Міносвіти, а 14 – іншим відомствам: МОЗ,МВС та Міністерству культури та інформаційної політики.

– Важливо, що у 2020 році жителі Криму і Донбасу зможуть вступати до будь-якої з цих 91 закладів, де будуть працювати освітні центри Донбас-Україна і Крим-Україна, без проходження зовнішнього незалежного оцінювання, – заявив начальник головного управління вищої освіти Міністерства освіти і науки Світлана Кретовіч.

Спрощені умови вступу для жителів тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу, передбачені законодавством, у 2020 році не зазнали змін.

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Вступники з Криму беруть участь у конкурсі в межах квоти №2, доступною у кожному з цих закладів вищої освіти. А що надходять з Донбасу надходять в ці заклади, беручи участь у загальному конкурсі, отримавши бали за вступні іспити.

До слова, 4 травня стало відомо, що учасники ЗНО 2020 зможуть змінити місце складання тестування. Головною умовою є проживання в іншій області або на відстані понад 150 км від освітнього закладу, де проходитиме ЗНО.