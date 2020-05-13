Кабмін збільшив список аграріїв, які отримають часткову компенсацію відсоткової ставки

Уряд розширив список аграрних компаній, які зможуть отримувати часткову компенсацію відсоткової ставки за залученими кредитами.
Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні Кабміну 13 травня.
Передбачається, що для реалізації цих цілей буде спрямовано 1,2 млрд грн бюджетних коштів.
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– Це рішення дозволить зменшити фінансове навантаження на агропромислові підприємства. Як наслідок, аграрії зможуть за рахунок зменшення витрат на виробництво, знизити вартість продукції, – каже Шмигаль.
Нагадаємо, із 22 травня в Україні може початися другий етап послаблення обмежень, але це ще не буде скасування карантину.