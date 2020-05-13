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Факти / Україна / Суспільство

Шмигаль відповів на пропозицію Кличка відкрити метро

Відновлення роботи громадського транспорту також залежатиме від динаміки захворюваності.

Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні Кабміну 13 травня.

– Уряд, звичайно, чує та дослухається до прохань повноцінно запустити транспорт, зокрема, метрополітен. Але це не моя забаганка не запускати метро. Всі моделі та розрахунки показують, що передчасний запуск – це десятки тисяч хворих, – заявив Шмигаль.

Читайте: Шмигаль сказав, коли в Україні відкриють метро і запрацює міжміський транспорт

Нагадаємо, вранці мер Києва Віталій Кличко звернувся до уряду з пропозицією відкрити метро в Києві з 25 травня.

Міський голова зазначив, оскільки все більше людей повертаються до роботи, то в місті відбувається транспортний колапс.

Джерело: Урядовий портал

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