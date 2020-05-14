Національний банк України запустив мобільний додаток UAPassportReader для зчитування банком даних з біометричних документів клієнтів.

– Завантаживши додаток на смартфон, можна безконтактно, швидко і просто зчитати всю інформацію, необхідну для ідентифікації клієнта з його ID-карти або біометричного закордонного паспорта громадянина України, – йдеться в повідомленні.

Тепер банки можуть не купувати дороге обладнання для зчитування інформації з чіпа біометричних документів, а клієнтам не потрібно буде носити з собою паперову довідку про місце реєстрації.

Читайте: У додатку Дія до кінця року запрацює 50 публічних послуг

Пілотна версія програми вже доступна для безкоштовного завантаження в AppStore.

У перспективі НБУ планує також розробити аналогічну версію для Google Play.

Раніше Факти ICTV розповідали, наскільки безпечно зберігати особисті дані у додатку Дія. Йдеться про кабінет громадянина, у якому можна перевірити інформацію про свою нерухомість, електронні документи, авто, землю та бізнес.