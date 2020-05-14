Национальный банк Украины запустил мобильное приложение UAPassportReader для считывания банком данных с биометрических документов клиентов.

— Загрузив приложение на смартфон, можно бесконтактно, быстро и просто считать всю информацию, необходимую для идентификации клиента по его ID-карты или биометрического заграничного паспорта гражданина Украины, — говорится в сообщении.

Теперь банки могут не покупать дорогостоящее оборудование для считывания информации с чипа биометрических документов, а клиентам не нужно будет носить с собой бумажную справку о месте регистрации.

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Пилотная версия приложения уже доступна для бесплатной загрузки в AppStore.

В перспективе НБУ планирует также разработать аналогичную версию для Google Play.

Ранее Факты ICTV рассказывали, насколько безопасно хранить данные в приложении Дія. Речь идет о кабинете гражданина, в котором можно проверить информацию о своей недвижимости, электронных документах, авто, земле и бизнесе.