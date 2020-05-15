Міністерство охорони здоров’я та Світовий банк підписали угоду на $135 млн додаткового фінансування спільного проекту щодо поліпшення сфери охорони здоров’я.

$35 млн спрямують на заходи посилення захисту населення та протидії поширенню коронавірусу.

Іншу частину коштів використають на закупівлю сучасного обладнання для відділень екстреної медичної допомоги та посилення спроможності лікарень надавати якісну допомогу при інсультах в регіонах України.

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– Також гроші підуть на інші заходи в рамках впровадження реформи системи охорони здоров’я та зміцнення потенціалу Національної служби здоров’я України, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у кінці квітня Світовий банк затвердив додаткове фінансування медицини в Україні розміром $135 млн, з них $35 млн будуть спрямовані на протидію поширенню пандемії коронавірусу.