PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Бизнес и финансы

Минздрав подписал соглашение с Всемирным банком на $135 млн

Министерство здравоохранения и Всемирный банк подписали соглашение на $135 млн дополнительного финансирования совместного проекта по улучшению здравоохранения.

$35 млн пойдут на мероприятия усиления защиты населения и противодействия распространению коронавируса.

Остальную часть средств используют на закупку современного оборудования для отделений экстренной медицинской помощи и усиления способности больниц оказывать качественную помощь при инсультах в регионах Украины.

Читайте: Всемирный банк дает Украине $150 млн на соцвыплаты и гранты

— Также деньги пойдут на другие мероприятия в рамках внедрения реформы системы здравоохранения и укрепление потенциала Национальной службы здоровья Украины, — говорится в сообщении.

Напомним, в конце апреля Всемирный банк утвердил дополнительное финансирование медицины в Украине в размере $135 млн, из них $35 млн будут направлены на противодействие распространению пандемии коронавируса.

Источник: Минфин

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка