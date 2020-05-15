Минздрав подписал соглашение с Всемирным банком на $135 млн

Министерство здравоохранения и Всемирный банк подписали соглашение на $135 млн дополнительного финансирования совместного проекта по улучшению здравоохранения.

$35 млн пойдут на мероприятия усиления защиты населения и противодействия распространению коронавируса.

Остальную часть средств используют на закупку современного оборудования для отделений экстренной медицинской помощи и усиления способности больниц оказывать качественную помощь при инсультах в регионах Украины.

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— Также деньги пойдут на другие мероприятия в рамках внедрения реформы системы здравоохранения и укрепление потенциала Национальной службы здоровья Украины, — говорится в сообщении.

Напомним, в конце апреля Всемирный банк утвердил дополнительное финансирование медицины в Украине в размере $135 млн, из них $35 млн будут направлены на противодействие распространению пандемии коронавируса.