Протести у білих халатах. Медики виходять на вулиці по всій Україні. Причина протестів – зарплати, які отримали за минулий місяць. До них додалося невдоволення другим етапом медреформи. Під неї підпадають заклади, які надають спеціалізовану медичну допомогу.

Із 1 квітня лікарні повинні працювати не як бюджетні установи, а як підприємства. За принципом: гроші ходять за пацієнтом. Скільки лікує клініка, стільки й отримує. В деяких медзакладах від реформи тільки плюси. Але в багатьох – все навпаки.

Докинула хмизу в жар й епідемія коронавірусу. Уряд обіцяв усім медикам 300% доплати за ризик. Але більшість нічого так і не отримала. Відповідальність за невиплату компенсацій центральна та місцева влада перекладають одна на одну.

Тим часом, через недосконалість розрахунків, головні лікарі наважуються на радикальні кроки. Два очільники клінік у Дніпрі та на Сумщині оголосили голодування.

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Що робити далі з реформою медицини? Скасувати не можна продовжувати. Де поставити тут кому – влада так і не вирішила. Припускають, що цього року фінансування буде за старим принципом. Якщо ж наважаться реформу скасувати, то лікарі взагалі можуть залишитися з порожніми кишенями, – стверджує нардеп Олександра Устінова.

Поки ж чиновники ламають голови, лікарі, попри низькі зарплати, не припиняють боротьбу з коронавірусом. Україна б’є рекорди за кількістю уражених медиків. Хворий на коронавірус нині кожен п’ятий лікар. Це фактично стільки ж, скільки в Іспанії і Італії, що стали епіцентром пандемії в Європі. Одна з причин шалених темпів захворюваності – брак засобів захисту.

Костюми, які держава замовила у Китаю, поки до лікарень не надійшли. Але волонтери кажуть: іноді навіть елементарних масок і бахіл у лікарнях бракує.

Багато країн розробили спеціальні програми підтримки медиків через коронавірусну інфекцію. У Великобританії, що має найбільшу смертність від Covid-19, пообіцяли компенсацію – 60 тис. фунтів, це майже 2 млн грн. Їх виплатять родині у разі загибелі медика. В США оплачують 14 днів, якщо медик хворіє на коронавірус.

Через два місяці після початку карантину нарешті подумали і про українських лікарів та медсестер. Верховна Рада ухвалила закон про їх страхування.

У випадку смерті медика від коронавірусу, його родичі отримають півтора мільйона гривень. Це стільки ж, скільки виплачують у випадку загибелі військових. Якщо ж через коронавірус медпрацівники отримали інвалідність, то їм нарахують компенсацію – мінімум 600 тис. грн. Але як це працюватиме на практиці – наразі величезне питання.

Лікарі кажуть: у гру має вступити держава. На практиці, а не просто на словах продемонструвати, що у медиків є захист. Якщо ж цього не станеться – лікувати скоро буде нікому. Українські медичні руки завжди потрібні в Євросоюзі.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, що в Івано-Франківську від коронавірусу помер головлікар станції швидкої допомоги.