Після послаблення карантину українці активніше шукають роботу – НБУ

Активність українців на ринку праці росте другий тиждень поспіль, зокрема, збільшується кількість розміщених на сервісах пошуку роботи резюме.

Про це йдеться у щотижневому звіті НБУ.

Не менш жвавий пошук нових працівників почали заклади громадського харчування, торгівлі, сфери обслуговування та культури, які після послаблення карантину частково віднови свою роботу.

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За останній тиждень в Україні подорожчали продукти харчування: протягом місяця загальний показник зріс на 0,6%.

– Основним фактором зростання цін на продукти харчування залишалося подорожчання яєць, що може бути пов’язано зі зменшенням їх пропозиції на тлі низької рентабельності, – йдеться в документі.

Як свідчать дані НБУ, з минулого місяця яйця подорожчали на 16,6%.

Також зросли ціни на фрукти (окрім лимонів), макаронні вироби, а також товари особистої гігієни, алкогольні напої та тютюнові вироби. Подешевшали такі овочі, як капуста, картопля, буряк та цибуля, а також молоко, цукор та риба.

Стабільними залишилися ціни на ліки та пальне, а також у ціні зафіксувалася вартість доставки продуктів.

Нагадаємо, за даними попередніх звітів НБУ, українці починають частіше цікавитися пропозиціями роботи за кордоном. Найактивніше українці шукають вакансії у Польщі та Німеччині.