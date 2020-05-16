PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна

Приїхав на виклик про насильство: у Хмельницькому чоловік поранив поліцейського

У Хмельницькому затримали 47-річного чоловіка, який у нетверезому стані знущався з жінки і дочок.

Коли на виклик про домашнє насильство прибула поліція, він поранив дільничого офіцера з травматичного пістолета.

– 15 травня о 21.20 на лінію 102 надійшло повідомлення від 16-річної хмельничанки, що її батько, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, вчиняє домашнє насильство, кидається важкими предметами в матір та сестру і погрожує усіх убити, – зазначили у поліції.

На місце події одразу виїхав спеціальний екіпаж поліції з протидії насильству в сім’ї.

Читайте: Вирізав легені: на Київщині чоловік відрубав матері голову і випатрав труп

Побачивши правоохоронців, які прибули на виклик, чоловік схопив револьвер для відстрілу гумових куль, і почав стріляти у поліцейських, внаслідок чого дільничний офіцер отримав дотичне поранення лівої частини обличчя.

  • Приїхав на виклик про насильство: у Хмельницькому чоловік поранив поліцейського
  • Приїхав на виклик про насильство: у Хмельницькому чоловік поранив поліцейського
  • Приїхав на виклик про насильство: у Хмельницькому чоловік поранив поліцейського
  • Приїхав на виклик про насильство: у Хмельницькому чоловік поранив поліцейського
  • Приїхав на виклик про насильство: у Хмельницькому чоловік поранив поліцейського
  • Приїхав на виклик про насильство: у Хмельницькому чоловік поранив поліцейського
Приїхав на виклик про насильство: у Хмельницькому чоловік поранив поліцейського / 3 фотографии

Пораненого працівника поліції доставили до обласної лікарні для надання медичної допомоги.

Раніше у Рівному відбувся суд за справою жорстокого вбивства жінки, яке умисно скоїв її хлопець.

Джерело: Нацполіція

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка