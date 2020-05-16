У Хмельницькому затримали 47-річного чоловіка, який у нетверезому стані знущався з жінки і дочок.

Коли на виклик про домашнє насильство прибула поліція, він поранив дільничого офіцера з травматичного пістолета.

– 15 травня о 21.20 на лінію 102 надійшло повідомлення від 16-річної хмельничанки, що її батько, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, вчиняє домашнє насильство, кидається важкими предметами в матір та сестру і погрожує усіх убити, – зазначили у поліції.

На місце події одразу виїхав спеціальний екіпаж поліції з протидії насильству в сім’ї.

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Побачивши правоохоронців, які прибули на виклик, чоловік схопив револьвер для відстрілу гумових куль, і почав стріляти у поліцейських, внаслідок чого дільничний офіцер отримав дотичне поранення лівої частини обличчя.











Приїхав на виклик про насильство: у Хмельницькому чоловік поранив поліцейського / 3 фотографии

Пораненого працівника поліції доставили до обласної лікарні для надання медичної допомоги.

Раніше у Рівному відбувся суд за справою жорстокого вбивства жінки, яке умисно скоїв її хлопець.