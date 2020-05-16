В Хмельницком задержали 47-летнего мужчину, который в нетрезвом состоянии издевался над женщиной и дочерей.

Когда на вызов о домашнем насилии прибыла полиция, он ранил участкового офицера из травматического пистолета.

— 15 мая в 21.20 на линию 102 поступило сообщение от 16-летней хмельнитчанки, что ее отец, находясь в состоянии алкогольного опьянения, совершает домашнее насилие, бросается тяжелыми предметами в мать и сестру и угрожает всех убить, — отметили в полиции.

На место происшествия сразу выехал специальный экипаж полиции по противодействию насилия в семье.

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Увидев правоохранителей, которые прибыли на вызов, мужчина схватил револьвер для отстрела резиновых пуль, и начал стрелять в полицейских, в результате чего участковый офицер получил касательное ранение левой части лица.











Приехал на вызов о насилии: в Хмельницком мужчина ранил полицейского / 3 фотографии

Раненого работника полиции доставили в областную больницу для оказания медицинской помощи.

Ранее в Ровно состоялся суд по делу жестокого убийства женщины, которое умышленно совершил ее парень.