Вирізав легені: на Київщині чоловік відрубав матері голову і випатрав труп

У Київській області чоловік по-звірячому вбив свою 73-річну матір. 38-річний син вирізав матері легені, частину руки, а потім відрізав голову.

Після вбивства Денис бродив вулицями весь в крові і навіть встиг сходити в магазин.

До слова, в поліцію він подзвонив сам. Він розповів правоохоронцям свою божевільну версію.

За його словами, мати – відьма і постійно за ним спостерігала. Він відрізав їй голову, бо навіть після смерті жінка продовжувала розмовляти.

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Сусіди кажуть, то чоловік захоплювався сатанинською літературою.

Однак, є і більш банальна версія. Чоловік вживав наркотики і знав, що брат, який живе в Швейцарії, надсилає матері гроші.

За словами сусідів, вони чули, як син вимагав віддати йому банківську картку. Незважаючи на крики, вони не викликали поліцію, оскільки мати завжди захищала сина.

– Вона захищала весь час свого сина і це була її ініціатива нікуди не повідомляти. Вона все вважала, що він виправитися. Що він хороший, – сказала сусідка.

За вбивство Денису світить довічне позбавлення волі, але він може уникнути покарання. Сусіди розповіли, що ще кілька років тому батьки за гроші зробили синові довідку про неосудність, щоб він не загримів за грати за крадіжку.

Нагадаємо, у місті Малин Житомирської області закатували до смерті 83-річну жінку. Її тіло знайшла в ліжку сусідка. Жінка загинула від травм, отриманих в результаті побиття. За підозрою в їх нанесенні слідчі затримали її 50-річного сина.