Станом на 17 травня на коронавірус захворіли 18 291 особа. За минулу добу зафіксували 433 випадки, померли 17 людей, одужали – 210.

Загалом за весь період епідемії вилікуватися вдалося 5 116 пацієнтам, не змогли побороти недугу 514 хворих.

Про це повідомили у Центрі громадського здоров’я.

За добу найбільше нових випадків зафіксували у Києві — 59, у Київській області — 54, Львівській — 50 та Чернівецькій — 47.

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Топ-5 міст України, де найбільше дотримуються самоізоляції:

Івано-Франківськ – 37,97%;

Чернівці – 35,15%;

Київ – 34,48%;

Львів – 32,45%;

Ужгород – 31,35%.

Нагадаємо, станом на 16 травня, в Україні зафіксували 17 858 хворих, за добу – 528 випадків.