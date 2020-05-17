PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна

В Україні кількість заражених Covid-19 зросла до 18 291, за добу – 433

Станом на 17 травня на коронавірус захворіли 18 291 особа. За минулу добу зафіксували 433 випадки, померли 17 людей, одужали – 210.

Загалом за весь період епідемії вилікуватися вдалося 5 116 пацієнтам, не змогли побороти недугу 514 хворих.

Про це повідомили у Центрі громадського здоров’я.

За добу найбільше нових випадків зафіксували у Києві — 59, у Київській області — 54, Львівській — 50 та Чернівецькій — 47.

Читайте: Коронаврус в Україні – карта поширення Covid-19

Топ-5 міст України, де найбільше дотримуються самоізоляції: 

  • Івано-Франківськ – 37,97%;
  • Чернівці – 35,15%;
  • Київ – 34,48%;
  • Львів – 32,45%;
  • Ужгород – 31,35%.

Нагадаємо, станом на 16 травня, в Україні зафіксували 17 858 хворих, за добу – 528 випадків.

Теги:
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх