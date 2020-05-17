Медики отримають захисні костюми, привезені з Китаю, наступного тижня – МОЗ

Українські медики отримають захисні костюми, які закупили у Китаї, наступного тижня.

Про це під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

– З понеділка почнеться розподіл всіх костюмів у лікарні, лабораторні центри, де вони потрібні. На понеділок-вівторок ці костюми поїдуть до наших медпрацівників.

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До слова, раніше повідомляли, що захисні костюми мали привезти до 1 травня. Але Державна митна служба Китаю ввела обмеження на експорт костюмів і засобів захисту, тому поставка затрималась.

Нагадаємо, раніше у МОЗ пояснили, чому для медиків не закупляють захисні костюми виробництва України.