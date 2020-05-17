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Факты / Украина

МАУ закрыла продажи билетов на международные рейсы до 1 июля

Украинская авиакомпания МАУ закрыла продажу билетов на все международные рейсы до 1 июля.

Об сообщил президент МАУ Евгений Дыхне.

По его словам, такое решение было принято после оценки развития ситуации, которая оказалась плачевной. Отрасль сможет выйти на показатели, которые планировались на 2020 год, только в 2023 году.

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В первую очередь возобновятся среднемагистральные перелеты и это повлияет на структуру флота авиакомпаний, которые будут выводить старые и дальнемагистральные самолеты.

Дыхне добавил, что кризис изменит сервис в аэропортах и на борту самолетов. В частности, временно закроют бизнес-залы и Duty Free, а на рейсах запретят перевозки ручной клади в салоне. Вместо горячего питания будут продавать только упакованные блюда.

Напомним, МАУ анонсировала еще несколько рейсов для возвращения украинцев домой. На каждом из направлений зафиксировано единую стоимость билета.

Источник: Аvianews

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