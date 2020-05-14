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Факти / Надзвичайні події

На Донбасі під час навчань загинуло двоє військових

13 травня під час планових занять в районі проведення операції Об’єднаних сил загинуло двоє військовослужбовців.

Про це повідомляє штаб Операції об’єднаних сил.

– На місці події працюють представники Військової служби правопорядку та правоохоронних органів, обставини з’ясовуються. Командування Об’єднаних сил висловлює глибокі співчуття рідним і близьким загиблих воїнів, – йдеться в повідомленні.

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В зоні проведення ООС бойовики дев’ять разів порушили режим припинення вогню.

Нагадаємо, в наслідок ворожих обстрілів двоє українських військовослужбовців зі складу Об’єднаних сил отримали поранення. Ще один український захисник загинув.

Джерело: Штаб ООС

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