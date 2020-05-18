Музика для роботи стає актуальним запитом, оскільки більшість працівників перевели на дистанційний варіант роботи, аби зменшити кількість контактів та поширення коронавірусу.

Дослідники давно вже стверджують, що музика допомагає у концентрації та підвищує продуктивність.

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Відомий американський спікер та тренер з особистісного розвитку Джеф Сандерз у своїй книзі Диво п’ятої ранку. Як підкорити свій день ще до сніданку розповідає про те, що музика допомагає йому сконцентруватись.

Але тут потрібно враховувати нейробіологічні дані та свій індивідуальний стиль.

– Музика – потужна підтримка для концентрації. Важливо знайти свій стиль, якщо хочете щоразу працювати на максимум, – пише Джеф Сандерз.

Також вчені відзначають, що інструментальна музика краще допомагає зосередитись на певних завданнях, оскільки вона не має фонового шуму – голосу людини.

Якщо робота вимагає максимальної концентрації та уважності, людський голос може відволікати та знизити швидкість роботи.

Значення має не лише психотип людини, а й її особисті уподобання. Якщо фонова музика не відповідає їм, то продуктивність у роботі падає.

Існують спеціальні сервіси, які допомагають визначити той стиль у музиці для роботи, що зможе підвищити рівень продуктивності саме для вас:

На цьому сервісі ви повинні відповісти на 17 запитань, щоб підібрати музику для роботи відповідно до вашого типу діяльності та психотипу.

Після того, як тест буде пройдено, надаються рекомендації щодо стилю музики для активної роботи, який допоможе підвищити продуктивність та концентрацію.

Цей сервіс підбирає музику відповідно до вашого настрою. На головній сторінці ви обираєте настрій (позитив, меланхолія, спокій), після чого з’являється список пісень.

Цей музичний сервіс також дозволяє підбирати музику під настрій. Також ви можете підібрати плейліст за будь-яким словом.

На цьому ресурсі можна самостійно створити добірку пісень. Потрібно просто ввести у пошуку ключові слова або ж обрати із запропонованих пісень.

Раніше Факти ICTV писали, що українці частіше почали цікавитись пропозиціями роботи за кордоном після послаблення карантину.