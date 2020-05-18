Музыка для работы становится актуальным запросом, поскольку большинство работников перевели на дистанционный вариант работы, чтобы уменьшить количество контактов и распространение коронавируса.

Исследователи давно уже утверждают, что музыка помогает в концентрации и повышает производительность.

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Известный американский спикер и тренер по личностному развитию Джефф Сандерз в своей книге Чудо пяти утра. Как покорить свой день еще до завтрака рассказывает о том, что музыка помогает ему сконцентрироваться.

Но здесь нужно учитывать нейробиологические данные и свой индивидуальный стиль.

— Музыка — мощная поддержка для концентрации. Важно найти свой стиль, если хотите каждый раз работать на максимум, — пишет Джефф Сандерз.

Также ученые отмечают, что инструментальная музыка лучше помогает сосредоточиться на определенных задачах, поскольку она не имеет фонового шума — голоса человека.

Если работа требует максимальной концентрации и внимательности, человеческий голос может отвлекать и снизить скорость работы.

Значение имеет не только психотип человека, но и его личные предпочтения. Если фоновая музыка не соответствует им, то производительность в работе падает.

Существуют специальные сервисы, которые помогают определить тот стиль в музыке для работы, который сможет повысить уровень производительности для вас:

На этом сервисе вы должны ответить на 17 вопросов, чтобы подобрать музыку для работы в соответствии с вашим типом деятельности и психотипом.

После того, как тест будет пройден, даются рекомендации относительно стиля музыки для активной работы, который поможет повысить производительность и концентрацию.

Этот сервис подбирает музыку в соответствии с вашим настроением. На главной странице вы выбираете настроение (позитив, меланхолия, спокойствие), после чего появляется список песен.

Этот музыкальный сервис также позволяет подбирать музыку под настроение. Также вы можете подобрать плейлист по любому слову.

На этом ресурсе можно самостоятельно создать подборку песен. Нужно просто ввести в поиске ключевые слова или же выбрать из предложенных песен.

Ранее Факты ICTV писали, что украинцы чаще стали интересоваться предложениями работы за границей после ослабления карантина.