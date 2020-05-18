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Факти / Україна / Суспільство

Справа Януковича: суд викликає на допит Порошенка і Яценюка

За клопотанням захисту Віктора Януковича Апеляційний суд Києва, який розглядає апеляційну скаргу президента-втікача, вирішив допитати у справі щодо втрати Криму п’ятого президента Петра Порошенка та екс-прем’єра Арсенія Яценюка. Про це повідомив адвокат Януковича Віталій Сердюк.

Він пояснив рішення неповним допитом у суді першої інстанції.

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За його словами, засідання, на якому планують допитати Порошенка і Яценюка, призначене на 11.00 15 червня 2020 року.

Нагадаємо, у січні 2019 року Оболонський райсуд Києва заочно засудив Віктора Януковича до 13 років за статтею державна зрада.

А 12 травня 2020 року Печерський суд Києва заочно обрав запобіжний захід у вигляді утримання під вартою Віктору Януковичу у справі про організацію насильницьких злочинів 18-20 лютого 2014 року під час Революції Гідності.

Джерело: Виталий Сердюк 

Фото: Dreamstime

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