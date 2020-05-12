Розстріли на Майдані: суд заочно заарештував Януковича

12 травня Печерський суд Києва обрав запобіжний захід у вигляді утримання під вартою Віктору Януковичу в справі про організацію насильницьких злочинів 18-20 лютого 2014 року під час Революції Гідності.

– Суд постановив: клопотання задовольнити, застосувати щодо підозрюваного Януковича Віктора Федоровича запобіжний захід у вигляді утримання під вартою в межах терміну досудового розслідування, – заявив суддя.

Нагадаємо, 4 травня взяли під варту експрезидента Віктора Януковича у справі про узурпацію влади.

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Раніше Оболонський районний суд заочно засудив Януковича до 13 років в’язниці за державну зраду.

До речі, президент-утікач Віктор Янукович нагадав про себе зверненням щодо шостої річниці розстрілів на Майдані.