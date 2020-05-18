Українці вважають Кучму найкращим президентом країни в історії – опитування

20% українців вважають Леоніда Кучму найкращим президентом серед усіх президентів незалежної України.

Такі результати опитування оприлюднила соціологічна група Рейтинг.

16% відповіли, що найкращим президентом є Володимир Зеленський, 13% вважають, що найкращим був Леонід Кравчук, 12% – Петро Порошенко, 9% – Віктор Янукович та лише 6% – Віктор Ющенко.

Водночас 14% відповіли, що жоден з них не був найкращим, ще 10% – не змогли відповісти.

Читайте: Рік президента Зеленського: війна на Донбасі, досягнення Ради та особиста мрія

Частіше Кучму та Януковича обирали мешканці південно-східних областей, Порошенка – мешканці західно-центральних регіонів. Зеленського частіше обирали молодші опитані, а Кравчука – старші.

До речі, українці оцінили рік президентства Зеленського і назвали його головні успіхи на посаді.