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Факти / Україна

Українці вважають Кучму найкращим президентом країни в історії – опитування

20% українців вважають Леоніда Кучму найкращим президентом серед усіх президентів незалежної України.

Такі результати опитування оприлюднила соціологічна група Рейтинг.

16% відповіли, що найкращим президентом є Володимир Зеленський, 13% вважають, що найкращим був Леонід Кравчук, 12% – Петро Порошенко, 9% – Віктор Янукович та лише 6% – Віктор Ющенко.

Водночас 14% відповіли, що жоден з них не був найкращим, ще 10% – не змогли відповісти.

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Частіше Кучму та Януковича обирали мешканці південно-східних областей, Порошенка – мешканці західно-центральних регіонів. Зеленського частіше обирали молодші опитані, а Кравчука –  старші.

До речі, українці оцінили рік президентства Зеленського і назвали його головні успіхи на посаді.

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