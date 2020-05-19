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Факти / Україна / Політика

Голос починає збір підписів за відставку очільника МОЗ Степанова

Під час пленарного засідання Верховної Ради депутат від фракції Голос Олександра Устінова закликала колег зібрати підписи за відставку очільника МОЗ Максима Степанова.

З трибуни Ради вона зазначила, що глава МОЗ розповідав про постачання медичних захисних костюмів з Китаю, проте їх на митницю досі не привезли.

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– Нам брешуть про страшний злочин. Міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив, що в Україну повинні поставити 72 тис. захисних костюмів для медиків. Я була на митниці. Не приїхали костюми. Замість 72 тис. костюмів, які мали б приїхати, аби захищати наших медиків, приїхали 29 тис. Нам просто брешуть в обличчя у той момент, коли в Україні щодня близько сотні медиків інфікуються Covid-19, – зазначила Устінова.

За її словами, уряд Британії закупив у Китаю такі самі захисні костюми по 300 грн, водночас Україна за них заплатила по 480 грн.

Також вона заявила, що фракція Голос ініціює у Раді збір підписів за відставку глави МОЗ.

Нагадаємо, 17 травня міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив, що українські медики отримають захисні костюми, які закупили у Китаї, наступного тижня.

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