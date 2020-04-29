Скандал з костюмами для медиків: на МЗУ подали заяву до силових органів

ДП Медичні закупівлі України не подало до Міністерства охорони здоров’я технічне завдання на закупівлю костюмів біозахисту, порушивши законодавство. У зв’язку з цим заступник міністра охорони здоров’я Світлана Шаталова звернулася в правоохоронні органи із заявою про злочин.

– Я вчора підготувала і направила до правоохоронних органів заяву про вчинення злочину ДП МЗУ, сподіваюся на швидку реакцію, – сказала вона на брифінгу.

За її словами, міністерство зверталося в МЗУ з листом з приводу закупівлі костюмів, але підприємство не подало на узгодження техзавдання.

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– МОЗ не розумів, якої якості товар буде закуповувати ДП і чи відповідає він усім вимогам, – сказала Шаталова, додавши, що сподівається на налагодження спільної роботи МЗУ та МОЗ, щоб вона була максимально прозорою.

Нагадаємо, 21 квітня на адресу МОЗ прозвучали звинувачення у недобросовісній роботі через закупівлю захисних костюмів для медиків за завищеною ціною. Нібито вона була вища на 40%, а тендер на закупівлю оголосили раптово, та ще й з новими умовами.

Водночас у ДП МЗУ заявили, що повідомили про весь процес роботи із закупівлі захисних костюмів із моменту отримання листа від Міністерства охорони здоров’я, і додали, що товар, який планує закупити МОЗ, потрібно буде перевірити на відповідність певній сертифікації.