Коли в Україні запрацюють продуктові ярмарки – відповідь Кабміну

Кабмін зможе розглянути можливість проведення продуктових ярмарків з введенням наступних етапів пом’якшення карантину.

Країна не готова до таких ослаблень, заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Нині в Україні дозволена робота продовольчих ринків.

– Питання продуктових ярмарків ми розглянемо, але це буде в одному з наступних етапів. МОЗ це питання поставить у відповідну етапність. Ми розглянемо це питання, коли Україна отримає таку можливість. Поки що, ви ж розумієте – це фактично масові заходи. Ярмарок – це збір великої кількості людей, – заявив Шмигаль.