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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

Коли в Україні запрацюють продуктові ярмарки – відповідь Кабміну

Кабмін зможе розглянути можливість проведення продуктових ярмарків з введенням наступних етапів пом’якшення карантину.

Країна не готова до таких ослаблень, заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Нині в Україні дозволена робота продовольчих ринків.

– Питання продуктових ярмарків ми розглянемо, але це буде в одному з наступних етапів. МОЗ це питання поставить у відповідну етапність. Ми розглянемо це питання, коли Україна отримає таку можливість. Поки що, ви ж розумієте – це фактично масові заходи. Ярмарок – це збір великої кількості людей, – заявив Шмигаль.

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Міністр охорони здоров’я Максим Степанов додав, що Україна поки 100% не готова до таких рішень.

Нагадаємо, Кабмін ухвалив рішення про встановлення в Україні з 22 травня до 22 червня адаптивного карантину.

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