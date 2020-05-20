Кабмін затвердив перспективний план територіальних громад у чотирьох областях

Кабінет міністрів затвердив перспективні плани формування територій громад у Дніпропетровській, Київській, Сумській та Рівненській областях.

Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні Кабміну.

– Найближчим часом розраховуємо затвердити документи ще трьох областей та АР Крим, щоб охопити перспективними планами 100% території країни та продовжити успішну реформу децентралізацїі, – заявив він.

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Також він додав, що проекти тергромад в Дніпропетровській і Київській областях передадуть на часткову доопрацювання.

Нагадаємо, місцеві вибори відбудуться 25 жовтня 2020 року. Верховна Рада ухвалить потрібні рішення в середині липня.