Максим Нефьодов просить суд поновити його на посаді голови ДМС

Максим Нефьодов просить Окружний адміністративний суд Києва поновити його на посаді голови Державної митної служби.

Відповідний позов надійшов до ОАСК 20 травня.

Повідомляється, що позивач просить суд визнати протравним та скасувати розпорядження Кабміну, датоване 24 квітня, Про звільнення Нефьодова Максима Євгеновича з посади голови Державної митної служби України і просить поновити його на зазначеній посаді.

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Водночас, Максим Нефьодов просить ОАСК стягнути на його користь суму середнього заробітку за час вимушеного прогулу, виходячи з розміру його зарплати.

Окрім того, президент України Володимир Зеленський під час прес-конференції 20 травня заявив, що екс-голова Державної митної служби може працювати в Офісі президента.

– Мінус 10 млрд грн. на поточний рік, немає наповнення бюджету, але я хочу, щоб Максим Нефьодов повернувся. Він може працювати в ОП та керувати певними проектами, – повідомив президент.

Також Володимир Зеленський зазначив позитивні сторони діяльності екс-голови митниці.

Він додав, що пропонував Максиму Нефьодову на посаді внести зміни до законодавства щодо введення військових, СБУ на митницю для боротьби з контрабандою.

Раніше Факти ICTV писали, що глава Мінфіну бачить підстави для розслідування дій Нефьодова і Верланова, оскільки є зафіксовані порушення.

Джерело: ОАСК