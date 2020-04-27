Глава Мінфіну бачить підстави для розслідування дій Нефьодова і Верланова

Правоохоронці можуть розслідувати діяльність екс-голів Державної митної служби Максима Нефьодова та Державної податкової служби Сергія Верланова.

Про це заявив міністр фінансів Сергій Марченко.

– Є достатні підстави для розслідування їх діяльності правоохоронними органами, – сказав він.

За його словами, щодо Верланова є скарги з боку бізнесу на затримки з автоматичним відшкодуванням ПДВ і безпідставним блокуванням податкових накладних.

– З таким підходом люди просто втрачають свій бізнес. І це замість того, щоб у такий складний період допомогти йому вижити, – сказав міністр.

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Він зазначив, що на митниці також зафіксовані порушення.

– На митниці зафіксовані порушення при митному оформленні товарів – це стосується і визначення митної вартості, і недотримання термінів митного оформлення. Досі не запущена система автоматичних сканерів на пунктах пропуску. Ну і, звичайно, контрабанда нікуди не зникла, – додав він.

Марченко розповів, що Кабінет міністрів призначить нових голів митниці та податкової за спрощеною процедурою, а після закінчення карантину проведе конкурсний відбір.

– Найближчим часом буде призначено нового голову податкової, пізніше – і митниці. В умовах карантину діє тимчасово спрощена процедура відбору кандидатів на ці посади, – сказав він.

Нагадаємо, 24 квітня Кабінет міністрів звільнив з посад керівників Державної митної служби Максима Нефьодова та його заступників. Також був звільнений і голова Державної податкової служби Сергій Верланов.