Президент України Володимир Зеленський під час прес-конференції розповів, які результати мала зустріч у нормандському форматі, а також коли відбудуться наступні переговори.

– Чого ми досягли на зустрічі у нормандському форматі. На сьогодні у нас було три обміни. 135 українців були звільнені. Через коронавірус у нас не відбулася друга зустріч у нормандському форматі, проте ми змогли дотиснути та повернули ще 20 людей додому. І вже говоримо з РФ про наступний обмін після пандемії. Тому результат є. Щодо ділянок розведення, то нічого не розводилося, бо не було зустрічей у Мінську, – заявив Зеленський.

Президент додав, що вдалося перезавантажити групу у Мінську.

– Ми додали статус до Мінського процесу, і всі це бачать, – підкреслив глава країни.

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За його словами, вийшло показати, що ті, хто є представниками так званих ЛНР та ДНР, мають російські паспорти.

Зеленський також розповів, що у нього не було зустрічей з очільником Кремля Володимиром Путіним у будь-якому форматі, бо всі президенти займаються своїми країнами через коронавірус.

– Ми не відпускаємо у вільний простір питання повернення наших територій. У цих умовах складно, але і з Францією, і з Німеччиною ми говорили. Тому після спаду коронавірусу у нас буде зустріч у нормандському форматі, – зазначив Володимир Зеленський.

Також президент України зазначив, що готовий до будь-якого формату переговорів з очільником Росії, бо його головний результат: повернення всіх українських територій та людей на батьківщину.

Раніше Факти ICTV писали, що 6 травня керівник Офісу президента Андрій Єрмак провів телефонну розмову з політичними р адниками країн нормандського формату.