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Факти / Україна / Суспільство

Тестуватимуть на антитіла насамперед Нацполіцію і Нацгвардію – Степанов

На антитіла тестуватимуть насамперед людей, які в групі ризику. Так, тестуватимуть і співробітників Нацполіціі і Нацгвардії.

Про це заявив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

ІФА-тести проводитимуть людям, у яких є симптоми коронавірусу, і тих, хто в групі ризику.

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– Ми розширюємо коло контактних осіб, які контактували з хворими. Збільшення тестування дозволить нам краще управляти ситуацією з плином коронавірусної хвороби, – сказав Степанов.

За його словами, в Україні достатньо лабораторій, які зможуть проводити ІФА-тестування.

До речі, коронавірус в Україні на 19 травня продовжує поширюватися. У країні зафіксовано 18 876 випадків коронавірусної хвороби Covid-19. З них 548 летальних, 5 632 пацієнти одужало.

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