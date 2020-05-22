PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Суспільство

КПВВ на адмінмежі з Кримом будуть закриті до 22 червня

Контрольні пункти в’їзду-виїзду на окупований Крим будуть закриті до 22 червня.

– Вчора Кабмін оприлюднив постанову №392 про адаптивний вихід з карантину, і згідно з ним, внесені зміни у розпорядження №291, яке регламентує перетин адміністративного кордону і функціонування контрольних пунктів з окупованим Кримом. Термін дії цього розпорядження продовжено до 22 червня, – сказав спікер Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.

Також він нагадав, що згідно з цим розпорядженням функціонування КПВВ на адмінмежі з Кримом тимчасово припинено.

Читайте: Україна не братиме участі в російській конференції ООН щодо Криму – МЗС

На окуповану територію можуть потрапити люди, які зареєстровані у Криму, а не на материковій Україні.

Андрій Демченко повідомив, що керівником Державної прикордонної служби можуть бути ухвалені окремі рішення щодо окремих громадян у разі підстав гуманітарного характеру.

Раніше Факти ICTV писали, що Кабмін відновив роботу 66 пунктів пропуску на кордоні з країнами Європейського Союзу та Молдовою.

Джерело: Держприкордонслужба

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка