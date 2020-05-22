Контрольні пункти в’їзду-виїзду на окупований Крим будуть закриті до 22 червня.
– Вчора Кабмін оприлюднив постанову №392 про адаптивний вихід з карантину, і згідно з ним, внесені зміни у розпорядження №291, яке регламентує перетин адміністративного кордону і функціонування контрольних пунктів з окупованим Кримом. Термін дії цього розпорядження продовжено до 22 червня, – сказав спікер Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.
Також він нагадав, що згідно з цим розпорядженням функціонування КПВВ на адмінмежі з Кримом тимчасово припинено.
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На окуповану територію можуть потрапити люди, які зареєстровані у Криму, а не на материковій Україні.
Андрій Демченко повідомив, що керівником Державної прикордонної служби можуть бути ухвалені окремі рішення щодо окремих громадян у разі підстав гуманітарного характеру.
Раніше Факти ICTV писали, що Кабмін відновив роботу 66 пунктів пропуску на кордоні з країнами Європейського Союзу та Молдовою.