Україна не братиме участь у російській конференції ООН щодо Криму – МЗС

Україна не братиме участь у цьому фарсі. Так речник Міністерства закордонних справ Катерина Зеленко прокоментувала конференцію Радбезу ООН щодо Криму, яку 21 травня збирає Росія.

За її словами, РФ намагається розповісти нібито правду про ситуацію в окупованому Крим, водночас продовжує блокувати доступ міжнародних моніторингових місій.

– Щоб показати правду, напевно, потрібно дати можливість незалежним спостерігачам провести моніторинг і поговорити з людьми, не спеціально запрошеними російською стороною, а тими, хто дійсно бачить реальний стан справ на півострові, – зазначила український дипломат.

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Напередодні, 20 травня, перший заступник постійного представника РФ при ООН Дмитро Полянський заявив, що 21 травня в Радбезі ООН відбудеться неформальна відеоконференція з жителями Криму.

Президент Володимир Зеленський під час прес-конференції 21 травня розповів, що під час переговорів з Володимиром Путіним намагався підняти питання анексії Криму, але він не хоче це обговорювати.