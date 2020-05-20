Мінсоцполітики хоче запустити накопичувальну пенсійну систему

У Міністерстві соціальної політики розробили законопроект про впровадження накопичувальної професійної пенсійної системи.

Відповідні норми є у новому законопроекті №2683 та прописані Міністерством соціальної політики.

Реформа стосуватиметься окремих категорій працівників віком до 35 років, які мають право на пільгове пенсійне забезпечення.

– Джерелом фінансування пенсійних виплат із солідарної системи (до повного переходу на виплати і формування пенсійних активів будуть страхові внески, які сплачуватимуть роботодавці за рахунок підвищеної ставки єдиного соціального внеску на заміну механізму відшкодування витрат на виплату і доставку пільгових пенсій, – ідеться в пояснювальній записці на сайті міністерства.

Читайте: Україні зарано запроваджувати накопичувальну пенсійну систему – МОП

Законопроект передбачає три професійних пенсійних програми:

№1 дає право на отримання пенсійних виплат після 50 років і роботі на шкідливих професіях (так званий список №1) від 10 років у чоловіків і від 7,5 років у жінок. Роботодавцям доведеться додатково до 22% ЄСВ платити ще 15%, у програмі №2 – 7%, в програмі №3 – від 3% за погодженням із працівниками;

№2 – після 55 років і роботі за списком №2 від 12,5 років у чоловіків і від 10 років у жінок.

№3 – дає можливість добровільно вступити до акопичувальної професійної пенсійної системи на умовах, визначених у колективних договорах і на отримання пенсійних виплат після досягнення 55 років.

Страхові внески, які надійдуть за учасників програми, Пенсійний фонд України скеровуватиме до недержавних пенсійних фондів і страхових компаній, авторизованих Нацкомісією з цінних паперів та фондового ринку.

Учасники системи зможуть самостійно вже з жовтня 2020 року обирати неприбуткові пенсійні фонди. Якщо вони протягом трьох місяців не зробили вибору, то НПФ буде визначено автоматично за порядком Пенсійного фонду України.

Як писали Факти ICTV, середній розмір пенсій станом на 1 квітня 2020 року становить 3 170,14 грн.