Міжнародна організація праці (МОП) поки не рекомендує Україні запроваджувати пенсійну систему другого рівня, тобто накопичувальну.

У доповіді старшого фахівця з питань соцзахисту Бюро МОП для країн Центральної та Східної Європи Кенічі Хіросе відзначається, що поточна ситуація на світовому ринку та в Україні не сприяє введенню в країні накопичувальної пенсійної ситеми.

За його словами, запровадження другого рівня не вирішить проблеми державної пенсійної системи (солідарної), при цьому може створити інші проблеми.

У МОП рекомендують вивчити досвід інших країн, щоб не повторити їх помилки, а також донести до громадян інформацію про те, як працює накопичувальна пенсійна система.

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Крім того, необхідно удосконалити законодавчі норми та збір відповідних внесків.

Хіросе вважає, що в Україні вкрай низька ставка єдиного соціального внеску (ЄСВ).

Нагадаємо, раніше міністр соціальної політики Юлія Соколовська заявила, що в короткостроковій перспективі накопичувальна пенсійна система в Україні вводитися не буде.