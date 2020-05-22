Шість вищих навчальних закладів України потрапили до світового рейтингу рік QS World University Rankings за 2020 рік.

До рейтингу найкращих університетів світу включили навчальні заклади Києва, Харкова, Львова та Сум.

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У список найкращих ВНЗ України увійшли:

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна – на 491 місці;

Київський національний університет імені Т. Шевченка – 541;

Харківський політехнічний інститут – 651;

Київський політехнічний інститут імені Сікорського – 701;

Сумський державний університет – 750;

Національний університет Львівська політехніка – 751.

Світовий рейтинг QS World University Rankings враховує репутацію вищого навчального закладу в академічному середовищі, цитованість наукових публікацій, співвідношення викладачів і студентів, оцінку випускників роботодавцями.

Раніше Факти ICTV писали, що МОН розробило методичні рекомендації щодо проведення семестрового оцінювання студентів, а також захистів дипломних робіт і складання атестаційних іспитів у період карантину.

Джерело: QS World University Rankings