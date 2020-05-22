PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Суспільство

Шість університетів України потрапили до рейтингу найкращих вишів світу

Шість вищих навчальних закладів України потрапили до світового рейтингу рік QS World University Rankings за 2020 рік.

До рейтингу найкращих університетів світу включили навчальні заклади Києва, Харкова, Львова та Сум.

Читайте: Вступники з Криму та Донбасу можуть вступати за спрощеною процедурою у 91 університет

У список найкращих ВНЗ України увійшли:

  • Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна – на 491 місці;
  • Київський національний університет імені Т. Шевченка – 541;
  • Харківський політехнічний інститут – 651;
  • Київський політехнічний інститут імені Сікорського – 701;
  • Сумський державний університет – 750;
  • Національний університет Львівська політехніка – 751.

Світовий рейтинг QS World University Rankings враховує репутацію вищого навчального закладу в академічному середовищі, цитованість наукових публікацій, співвідношення викладачів і студентів, оцінку випускників роботодавцями.

Раніше Факти ICTV писали, що МОН розробило методичні рекомендації щодо проведення семестрового оцінювання студентів, а також захистів дипломних робіт і складання атестаційних іспитів у період карантину.

Джерело: QS World University Rankings 

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка