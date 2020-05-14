Як на карантині закривати сесію і захищати диплом – рекомендації МОН

Міністерство освіти і науки розробило методичні рекомендації щодо проведення семестрового оцінювання студентів, а також захистів дипломних робіт і складання атестаційних іспитів.

Студенти та викладачі повинні комунікувати через систему електронного навчання та різні месенджери (Viber, Telegram).

МОН звертає увагу закладів на важливість забезпечення належного контролю, зокрема використання авторизованого доступу до комунікаційних інструментів, фіксацію часу початку та завершення виконання студентом завдання, використання алгоритмів випадкового вибору завдань тощо.

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Алгоритм проведення сесії

Міністерство пропонує закладам проводити захисти кваліфікаційних робіт із використанням відеозв’язку.

Паперовий примірник кваліфікаційної роботи з усіма підписами здобувач повинен поштою надіслати екзаменаторам заздалегідь або ж, за умови використання в закладі електронного документообігу, електронний примірник, засвідчений кваліфікованим електронним цифровим підписом.

Методичні рекомендації не обмежують заклади освіти в межах їхньої академічної автономії у пошуку та реалізації інших слушних рішень із організації дистанційного навчання.

Нагадаємо, реєстрація на єдиний вступний іспит з іноземної мови та єдине фахове вступне випробування триватиме з 12 травня до 5 червня включно та відбуватиметься повністю онлайн.